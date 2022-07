Candidatos em processo seletivo são convocados pela Prefeitura da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Seges (Secretaria Municipal de Gestão), está convocando os candidatos aprovados no processo seletivo de acordo com a área de atuação, Assistente Social e Psicólogo. O Edital n. 10/2022-10 está publicado na edição de hoje (4) do Diário Oficial (Diogrande).

Os candidatos relacionados deverão comparecer, conforme cronograma, na Secretaria Municipal de Assistência, localizada na Rua dos Barbosas, n°321, Bairro Amambaí, na Capital, munidos de todos os documentos. O candidato deverá Cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital.

Todos os detalhes podem ser conferidos acessando o Diário Oficial de hoje https://diogrande.campogrande.ms.gov.br. As informações estão a partir da página 3.

Com informações de Prefeitura de Campo Grande