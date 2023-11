Corpo de homem é encontrado em córrego após desaparecer durante banho

O corpo de Alex Oliveira da Cruz, de 25 anos, foi localizado na tarde de ontem (13), em uma área conhecida como Poção da Varocopa, no córrego Areião, em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, as investigações preliminares apontam para um possível afogamento.

A causa da morte até o momento não foi confirmada.

Segundo informações do Gazeta News, em menos de 24 horas, este é o segundo caso de afogamento no município. Ezequiel Domingues Gonçalves, de 39 anos, morreu afogado na noite de domingo, após desaparecer nas águas do Rio Cangueri, cerca de 25 km da zona urbana de Amambai.

O corpo de Ezequiel foi encontrado cerca de 100 metros, onde teria sido visto pela última vez.

Conforme o registro policial, a mulher de Ezequiel relatou que ele estava pulando em parte mais funda do rio, quando desapareceu.

