Joias ganham protagonismo no Dia dos Namorados em um momento de valorização do que permanece

Consumidores buscam presentes com significado duradouro, unindo o valor sentimental à segurança de um bem que permanece por gerações

O Dia dos Namorados está chegando e uma tendência tem se destacado entre os consumidores: a busca por presentes que carreguem significado e permanecem relevantes ao longo do tempo. Em um cenário marcado pela valorização de escolhas mais conscientes e afetivas, as joias reforçam seu papel como símbolos de vínculos, memórias e histórias compartilhadas.

As tendências apresentadas pelo IBGM (Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos) — apontam para um consumidor mais romântico. Mais do que acompanhar tendências passageiras, os consumidores têm demonstrado interesse crescente por peças capazes de atravessar diferentes momentos da vida e preservar seu valor simbólico ao longo dos anos.

“Percebemos uma mudança geral no comportamento do consumidor. Ele não procura algo apenas para o momento; busca um objeto que permaneça impecável pelos próximos anos, atravessando décadas. E a joia possui essa característica de forma natural. Ela marca momentos especiais, guarda memórias e, muitas vezes, se transforma em um legado afetivo entre gerações”, afirma Roseli Duque, presidente do Conselho de Administração do IBGM.

Presentes que contam histórias

A busca por permanência vem influenciando diferentes categorias de consumo, mas na joalheria esse atributo faz parte da própria essência do produto. Produzidas com matérias-primas nobres e concebidas para durar, as joias acompanham a trajetória de quem as usa, acumulando significados ao longo do tempo.

Nesse cenário, convivem harmoniosamente a inovação do design contemporâneo e a força dos clássicos reinterpretados.

Diamantes, gemas coradas e criações autorais traduzem diferentes linguagens estéticas, mas compartilham o mesmo propósito: transformar emoções em símbolos duradouros.

Unindo a durabilidade mineral de gemas como esmeraldas e turmalinas à exclusividade das cores, o design se transforma em um registro biográfico do casal. A escolha de uma gema específica deixa de ser apenas estética e passa a ser uma forma de eternizar a identidade e a história do relacionamento. É a garantia de que aquele vínculo afetivo será contado, decifrado e preservado para sempre através de um elemento natural que desafia o próprio tempo.

“O Dia dos Namorados é, historicamente, uma das datas mais importantes para o nosso setor, mas este ano percebemos um consumidor com uma maturidade de compra ainda maior. Há uma busca clara por solidez. O cliente quer a emoção do presente, mas exige a segurança de um ativo real. Por isso, a nossa expectativa para a data é excelente: a joia se destaca justamente porque não concorre com a efemeridade de outros mimos”, reforça Roseli Duque.

Sobre o IBGM

O IBGM – Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos representa a cadeia produtiva de gemas, joias e metais preciosos no Brasil, atuando no fortalecimento institucional do setor, capacitação técnica, rastreabilidade mineral, inovação tecnológica e promoção e valorização da joalheria brasileira no mercado nacional e internacional.

Com assessoria IBGM