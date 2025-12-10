Prefeitura de Bonito divulga datas do Festival de Inverno de 2026

Na última terça-feira (9), a Prefeitura de Bonito divulgou as datas do Festival de Inverno de Bonito de 2026, que deve ocorrer de 26 a 30 de agosto do próximo ano.

A confirmação ocorreu por meio da publicação do calendário de eventos município que também marca outras atrações cultutrais na cidade.

O Festival de Inverno de Bonito é uma traçaõ aguardfada e reúne atrações nacionais, além de milhares de pessoas. O evento chega a  25ª edição em 2026.

Em 2025, o festival acontece de 20 a 24 de agosto com mais de 20 mil pessoas e em relação a movimentação da economia local, o evento trouxe R$ 23 milhões. No momento, ainda não há informações oficiais sobre as atrações e mais informações oficinas.

Segundo a prefeitura a programação dos eventos a acontecerem está sujeita a ajustes conforme a organização. Confira abaixo o calendário completo de eventos em Bonito para o ano de 2026:

  • 06 de janeiro — Folia de Reis
  • 12 a 15 de fevereiro — Carnalaço
  • 13 a 15 de março — Festival da Pesca
  • 09 e 10 de maio – Festival da Cerveja
  • Maio — Festa do Peão
  • Maio — Inspira Ecoturismo
  • 26 a 28 de junho — Festa de São Pedro
  • 7 a 12 de julho — Feira Literária de Bonito (FLIB)
  • 24 de julho a 1º de agosto — Festival de Cinema de Bonito
  • 26 a 30 de agosto — Festival de Inverno de Bonito (FIB)
  • Outubro — Festa Caipira
  • 20 e 21 de novembro — Festival da Guavira
  • Novembro — Natal Mais Bonito
  • Dezembro — Bonito 21K
  • Dezembro — Bonito Adventure
  • 30 e 31 de dezembro — Réveillon

