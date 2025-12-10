Prefeitura de Bonito divulga datas do Festival de Inverno de 2026

Na última terça-feira (9), a Prefeitura de Bonito divulgou as datas do Festival de Inverno de Bonito de 2026, que deve ocorrer de 26 a 30 de agosto do próximo ano.

A confirmação ocorreu por meio da publicação do calendário de eventos município que também marca outras atrações cultutrais na cidade.

O Festival de Inverno de Bonito é uma traçaõ aguardfada e reúne atrações nacionais, além de milhares de pessoas. O evento chega a 25ª edição em 2026.

Em 2025, o festival acontece de 20 a 24 de agosto com mais de 20 mil pessoas e em relação a movimentação da economia local, o evento trouxe R$ 23 milhões. No momento, ainda não há informações oficiais sobre as atrações e mais informações oficinas.

Segundo a prefeitura a programação dos eventos a acontecerem está sujeita a ajustes conforme a organização. Confira abaixo o calendário completo de eventos em Bonito para o ano de 2026:

06 de janeiro — Folia de Reis

12 a 15 de fevereiro — Carnalaço

13 a 15 de março — Festival da Pesca

09 e 10 de maio – Festival da Cerveja

Maio — Festa do Peão

Maio — Inspira Ecoturismo

26 a 28 de junho — Festa de São Pedro

7 a 12 de julho — Feira Literária de Bonito (FLIB)

24 de julho a 1º de agosto — Festival de Cinema de Bonito

26 a 30 de agosto — Festival de Inverno de Bonito (FIB)

Outubro — Festa Caipira

20 e 21 de novembro — Festival da Guavira

Novembro — Natal Mais Bonito

Dezembro — Bonito 21K

Dezembro — Bonito Adventure

30 e 31 de dezembro — Réveillon

