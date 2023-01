Jacaré é capturado em residência do centro da cidade

A Polícia Militar Ambiental capturou um jacaré em uma residência no centro da cidade de Miranda, a 194 km de Campo Grande. O animal estava no quintal da casa, acuado por cachorros.

A moradora da residência da rua General Câmara acionou a equipe. No chamado ela disse que o jacaré estava no quintal, em baixo de materiais de construção. Além disso, ressaltou que estava com receio dos cães machucar o animal.

Uma equipe foi rapidamente ao local e capturou o jacaré, que tinha quase dois metros de cumprimento, com uso de cambões. Os policiais o colocou em uma caixa de contenção. Como ele não apresentava ferimentos, o jacaré foi solto em seu habitat natural, no Pantanal, distante do ambiente urbano.

