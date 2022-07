Acidente entre carro e moto deixa vítima em espera de 2 horas por atendimento

Um acidente na manhã desta segunda-feira (11) envolvendo dois veículos, uma motocicleta e um carro de passeio, deixou o piloto da moto aguardando atendimento por cerca de 2 horas, de acordo com moradores da região. A colisão ocorreu nas ruas Itapiranga e Avenida José Barbosa Rodrigues, na esquina das vias.

De acordo com informações iniciais, o choque aconteceu quando os veículos vinha em direções opostas. No momento da reportagem ao vivo, a vítima estava ao solo, reclamando de algumas dores e no aguardo de atendimento médico. Segundo moradores, o resgate estava demorando mais de duas horas para chegar.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar da Capital está no local para apurar a cinemática do acidente e para auxiliar no reordenamento do trânsito. Duas pistas da avenida estão temporariamente interditadas.

Confira mais informações na reportagem de Fernanda Yafusso e Berlim Calderão: