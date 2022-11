Inscrições para vestibular e Passe UFMS encerram amanhã

A UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) está com mais de 10 mil vagas em cursos de graduação e as inscrições para o Vestibular e para o Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) terminam nesta quinta-feira (17).

São 153 cursos com ingresso em 2023, o dobro da quantidade oferecida no ano anterior. As inscrições devem ser realizadas por meio do site https://ingresso.ufms.br/

Neste ano, foram abertos 11 novos cursos na UFMS: Medicina Veterinária na modalidade presencial em Paranaíba e os cursos de EaD em vários municípios do Estado: História, Pedagogia, Letras Português/Espanhol, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia da Informação, Tecnologia em Ciência dos Dados, Tecnologia em Gestão e Serviços Jurídicos e Notariais, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão de Mídias Sociais Digitais e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.

Podem fazer o vestibular, os candidatos que concluíram ou vão concluir o Ensino Médio até a data prevista para a matrícula. Já o Passe é voltado para os que estão cursando o Ensino Médio e desejam realizar a avaliação de forma seriada. O conteúdo de cada prova é respectivamente o de cada ano do Ensino Médio: a 1ª etapa aborda temas do 1º ano; a 2ª etapa o conteúdo do 2º Ano e a 3ª etapa é referente ao 3º ano.

A prova do vestibular será realizada no dia 4 de dezembro a do Passe no dia 11 de dezembro, das 8h às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul. O vestibular poderá ser feito tanto presencialmente quanto no formato remoto, de acordo com os cursos do edital.

O candidato que não tiver um computador com acesso à internet e câmera para a prova on-line, poderá solicitar a realização do exame de maneira presencial nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A taxa de inscrição é de R$ 100 e a novidade deste ano é a adição de novos curso na UFMS, que já podem ser escolhidos nesse vestibular.

