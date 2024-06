Prefeita Adriane (PP) lidera transformações na habitação da Capital com construções e regularização fundiária

Garantir moradias dignas e o futuro de Campo Grande é uma das metas da prefeita Adriane (PP), que está transformando a habitação na cidade. Nessa quinta-feira (20), a atual gestora entregou mais 212 contratos de regularização fundiária para famílias de seis regiões.

Por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), aproximadamente 7 mil contratos de regularização fundiária através do programa Reurb estão sendo entregues nos últimos 18 meses. As famílias conquistaram esse direito graças ao empenho da prefeita Adriane, que mobilizou as equipes da administração para resolver uma demanda antiga com justiça social.

Cleberson Rodrigues Bruno, de 43 anos, e sua esposa Thais de Oliveira, de 32 anos, aguardavam ansiosos pelo documento, junto ao filho Caio, de 2 anos. A alegria era imensa após anos de espera, revelou Cleberson. “É uma sensação de sonho realizado e satisfação pelo empenho da nossa atual prefeita. Com muita luta, conseguimos alcançar o objetivo de ter nossa casa e nosso lar. O trabalho da Adriane foi fundamental para isso se tornar realidade, somos gratos a toda a equipe.”

Maria do Carmo da Silva, de 58 anos, disse que aguardava a documentação há mais de 20 anos. “São anos de espera e, pela bênção de Deus e de todos os envolvidos, inclusive a prefeita Adriane, estamos conseguindo nossa documentação. Estou muito feliz porque é uma conquista enorme.”

Adriane (PP) enfatiza o trabalho sério diante da expectativa de famílias que esperam por 20 ou 30 anos sem a segurança de que o imóvel seria seu, de fato. “Essas famílias recebem essa regularização e esses lares serão de fato e de direito de vocês. O sonho de toda família é ter um CEP e um endereço. Por isso, ficamos agradecidos de ver esses sorrisos de todas as famílias que agora terão seus lares de verdade e um porto seguro através desses contratos.”

O diretor-presidente da Emha, Claudio Marques, enfatiza que por muito tempo os contratos não eram finalizados. Por isso, a gestão se empenhou nas entregas. “Entregar a matrícula para as famílias é uma forma de fazer justiça social. Tenho um testemunho pessoal. Minha mãe faleceu em 2013 e havia deixado um bem para nós que não estava regular. Era muito complexo, precisava de um valor alto e, infelizmente, ela não conseguiu resolver em vida. Fiquei com essa missão, que consegui concluir na semana passada e saí emocionado do cartório. O sentimento é o mesmo que vocês estão tendo ao pegar esses documentos. Vocês não dependem mais de ninguém, terão segurança para a família e isso é gratificante.”

Foram entregues documentos para 56 famílias do Anhanduizinho, 77 da região do Prosa, 29 da região do Bandeira, 25 da região do Segredo, 15 da região do Lagoa, 9 da região do Imbirussu e 1 da região do Anhanduí.

Construção em tempo recorde

Com construções em tempo recorde, as 187 famílias da Comunidade Mandela estão realizando o sonho da casa própria em Campo Grande. A entrega da documentação pela prefeita Adriane (PP), que tomou frente e garantiu a edificação das unidades habitacionais iniciadas em dezembro passado, está ocorrendo por etapas, garantindo moradia com dignidade. Foram entregues 32 contratos para as famílias do Jardim Talismã, 44 contratos para famílias no José Tavares e 38 para o Iguatemi I. Após a conclusão das obras nessas áreas, a Prefeitura dará continuidade à construção das demais unidades habitacionais que atenderão as famílias nas regiões do Iguatemi II e Oscar Salazar.

Logo após o incêndio no Mandela em novembro de 2023, Adriane reuniu equipes técnicas da Emha e, em tempo recorde, garantiu o início das obras com recursos próprios. A Emha buscou locais apropriados considerando acesso à estrutura pública, como escolas, Cras e postos de saúde, proporcionando qualidade de vida e acesso a políticas públicas.

Este processo de entrega faseada permite que as famílias possam se mudar assim que suas residências estejam prontas, minimizando o tempo de espera e oferecendo uma transição mais suave para seus novos lares.

Minha Casa, Minha Vida

A prefeita Adriane também realizou na quinta-feira (20), uma fiscalização em um canteiro de obras, onde 60 apartamentos serão construídos para beneficiar famílias da Faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida, com renda de até R$ 2.640,00. Campo Grande é a primeira capital no país autorizada a contratar propostas de empreendimentos habitacionais pelo novo Minha Casa, Minha Vida, desde a retomada do programa em fevereiro de 2023.

“Seguiremos avançando no setor da habitação para atender as famílias que estão na fila. Somos exemplo e estamos tendo avanços a cada dia. Estamos entregando os contratos de regularização fundiária e construindo casas populares com recursos próprios, como as moradias que começam a ser entregues às famílias da Comunidade do Mandela, já no mês de agosto. Campo Grande foi escolhida para ser a primeira a contratar propostas do Minha Casa, Minha Vida porque temos planejamento habitacional, projetos e equipe empenhada nas entregas”, destacou a prefeita Adriane.

Com a doação do terreno para a execução da obra por parte do município, a obra é estimada em R$ 9,6 milhões em recursos, com um aporte adicional do estado de R$ 300 mil. A construção do Conjunto Residencial Jardim Antártica está a todo vapor e as obras já começaram em um terreno localizado na Rua Litorânea, esquina com a Travessa Laucídio Borges do Nascimento.

Essas unidades integram a modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), consolidando a parceria entre esferas governamentais para promover o acesso à moradia digna. A previsão é que as famílias beneficiadas possam desfrutar de seus novos lares em até 18 meses após a contratação, por meio de parceria com o Ministério das Cidades, Governo Estadual e Prefeitura de Campo Grande.

