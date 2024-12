Partido Progressista tem vaga na 2ª presidência da Câmara Municipal

Vereador Papy, do PSDB, conversou com Adriane Lopes para compor com o Partido Progressista

A Chapa do vereador Papy (PSDB) será a única concorrendo à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande para o próximo biênio, que começa em 2025. Após conversas do parlamentar com lideranças do PP (Partido Progressistas), foi ofertada a vaga da 2ª presidência do grupo para a sigla que representa a prefeita Adriane Lopes na Casa de Leis.

A eleição que determinará a presidência ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2025, depois da solenidade de posse da prefeita Adriane Lopes (PP) e da vice eleita, Dra. Camilla (Avante) e os 29 vereadores. Logo depois da cerimônia, os vereadores realizam a eleição da Mesa Diretora na Câmara Municipal. Os trabalhos em plenário da 12ª Legislatura iniciam no dia 17 de fevereiro, com a sessão inaugural, às 9h.

Segundo o vereador Papy, a última tratativa entre ele e a prefeita Adriane Lopes, presidente municipal do PP, ocorreu na tarde dessa segunda-feira (30), sendo que o nome a ser indicado para a chapa do tucano seria definido durante a noite. “Será sacramentado tudo que a gente precisa resolver, para, nesta quarta-feira (1º), termos uma votação tranquila na Câmara”, adiantou Papy ao jornal O Estado. “Segunda presidência é o que eu ofertei e está bem encaminhada para o PP”.

Papy ainda deu a definição completa da Mesa, com 1° vice-presidente sendo o André Salineiro e 2º reservado ao PP. A 3ª vice-presidência será de Neto Santos, do Republicanos. Já com relação às Secretarias. Carlão assumirá a 1ª, Ronilço Guerreiro (Podemos) a 2ª Secretaria e Luiza Ribeiro (PT) fica na 3ª Secretaria.

Papy falou ainda sobre o alinhamento futuro com a Prefeitura de Campo Grande. “É normal que a prefeita chame os vereadores que ela imagina que possam ser uma base dela, para as votações. Então, ela vai buscar esse alinhamento e, se eu puder contribuir, ajudá-la nessa montagem, eu também estarei à disposição para ajudar a construir”.

O vereador destacou que a relação é boa e que Adriane tem uma equipe habilidosa perto dela para dialogar. “Não vejo hoje como um problema ou um grande desafio à governabilidade”.

As conversas firmadas neste fim de ano também podem ajudar o PP no momento da constituição das comissões. “Como a CCJ é mais concorrida, geralmente a gente tem uma antecipação desses desejos, mas a confirmação de presidência de comissão só ocorrerá na primeira sessão, em fevereiro”.

Por Carol Chaves

