Inscrições para estágio no Judiciário de MS acabam neste domingo em Campo Grande

Seleção é para cadastro de reserva em várias áreas e tem prova online com 30 questões

As inscrições para o processo seletivo de estagiários do Judiciário estadual em Campo Grande terminam neste domingo, dia 7 de junho. A seleção é para formação de cadastro de reserva em diferentes áreas, como Direito, Administração, Ciências Contábeis, Psicologia, Enfermagem, Engenharias, Farmácia, História, Medicina, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

A inscrição é gratuita e deve ser feita no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA), responsável pelo processo. Estudantes do 1º e 2º semestre podem participar, mas, se forem chamados, ficam no final da lista até a convocação de alunos a partir do 3º semestre.

A prova será online e terá 30 questões: 10 de Língua Portuguesa, 10 de legislação do Tribunal e 10 de conhecimentos da área do curso. O exame acontece no dia 14 de junho e pode ser feito em qualquer horário, entre 0h e 23h59, com tempo máximo de três minutos por questão.

Para ser aprovado, é preciso acertar pelo menos 50% da prova. A classificação segue a ordem de desempenho e respeita critérios como o curso e a disponibilidade de horário. O edital também prevê cotas: 10% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para candidatos negros ou pardos e 3% para estudantes indígenas.

O gabarito preliminar será divulgado em 15 de junho, e o resultado final, com a lista de classificados e respostas aos recursos, está previsto para o dia 18. No momento da convocação, o candidato precisa ter disponibilidade mínima de seis meses para o estágio.

O estágio tem carga de cinco horas por dia, de segunda a sexta-feira, com bolsa de R$ 1.100 e auxílio-transporte de R$ 217,80. O processo seletivo vale por um ano e pode ser prorrogado.

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