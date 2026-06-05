Corumbá divulga programação do Arraial do Banho de São João 2026 com fé, cultura e grandes shows no Pantanal

Evento acontece de 15 a 24 de junho e reúne tradição religiosa, manifestações culturais e atrações musicais nacionais

Corumbá já se prepara para o Arraial do Banho de São João 2026, que será realizado entre os dias 15 e 24 de junho. A festa é uma das mais importantes do Centro-Oeste e mistura tradição religiosa, cultura popular e apresentações musicais às margens do Rio Paraguai.

O principal momento do evento é o Banho de São João, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Nele, os andores descem a Ladeira Cunha e Cruz até o rio, onde as imagens do santo são banhadas em um ritual de fé e tradição que atrai milhares de pessoas.

A programação começa no dia 15 de junho com a novena na Capela de São João, sempre às 17h, seguindo até o dia 23. Ao longo do evento, o público acompanha concursos de andores, quadrilhas juninas, apresentações culturais e shows de artistas locais e regionais.

Entre as atrações confirmadas estão Leandro & Galeano, Alma Serrana, Kaio & Gabriel, Victor Gregório & Marco Aurélio e Alex & Yvan. Também estão previstos shows nacionais, como o cantor Panda, no dia 19 de junho, e a dupla Clayton & Romário, que encerra a festa no dia 23.

O dia 23 de junho concentra os principais momentos da celebração. Após a missa e o encerramento da novena, acontece a tradicional descida dos andores até o Rio Paraguai, acompanhada por cortejos e manifestações como Cururu e Siriri. Em seguida, ocorre a Erguida do Mastro de São João, em frente ao palco principal, marcando o fim dos rituais religiosos.

Depois das cerimônias, a programação segue com o show de encerramento de Clayton & Romário, fechando o Arraial e reforçando a mistura de fé, cultura e identidade pantaneira que marca o evento em Corumbá.

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