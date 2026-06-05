É direito de toda pessoa viver com dignidade: Junho Prata reforça o combate à violência contra a pessoa idosa

O mês de junho carrega um chamado importante para toda a sociedade: olhar com mais atenção, respeito e responsabilidade para a pessoa idosa

Com a campanha Junho Prata, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa reforça a importância da conscientização sobre os direitos da pessoa idosa e do enfrentamento a todas as formas de violência, negligência, abandono e violação de direitos.

A frase que guia a campanha resume o compromisso que precisa ser assumido por todos: é direito de toda pessoa viver com dignidade.

Quando falamos em violência contra a pessoa idosa, não estamos falando apenas de agressões físicas. A violência também pode estar no abandono, na falta de cuidado, nas palavras que ferem, no isolamento, na exploração financeira, na negligência com a saúde, na ausência de escuta e no desrespeito à autonomia de quem envelheceu e continua tendo sonhos, histórias, vontades e direitos.

Como parte das ações do Junho Prata, será realizado no dia 15 de junho, a partir das 8h30, um evento no Asilo São João Bosco, com o objetivo de aproximar a comunidade da campanha, fortalecer a rede de proteção e ampliar o diálogo sobre os direitos da pessoa idosa.

A iniciativa busca sensibilizar a população sobre a importância do cuidado, da escuta e da denúncia em situações de violência ou suspeita de violação de direitos. Mais do que uma ação pontual, o encontro reforça que a proteção da pessoa idosa depende do envolvimento de toda a sociedade.

Por isso, o Junho Prata é mais do que uma campanha de conscientização. É um convite para que famílias, instituições, poder público e comunidade estejam mais atentos aos sinais de violência e ajudem a construir uma rede de proteção mais humana, presente e eficiente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa tem um papel fundamental nesse processo, atuando na defesa, promoção e fiscalização das políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Mas essa proteção se torna ainda mais forte quando a comunidade se aproxima, participa, denuncia situações de risco e reconhece a importância de cuidar de quem tanto contribuiu e ainda contribui para a sociedade.

A campanha também reforça a importância do envelhecimento ativo e saudável, valorizando a participação social, a autonomia, o cuidado com a saúde física e emocional e o direito de envelhecer com respeito, segurança e qualidade de vida.

Neste Junho Prata, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa convida toda a população a fazer parte dessa causa. Combater a violência contra a pessoa idosa é proteger histórias, vínculos, memórias e vidas.

É direito de toda pessoa viver com dignidade e garantir esse direito é um dever de todos nós.

Evento: Junho Prata – conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa

Data: 15 de junho

Horário: a partir das 8h30

Local: Asilo São João Bosco – Av. José Nogueira Viêira, 1900 – Tiradentes, Campo Grande – MS

Realização: Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Tema da campanha: É direito de toda pessoa viver com dignidade

Objetivo: Sensibilizar a população sobre os direitos da pessoa idosa, combater situações de negligência, abandono e violência, fortalecer a rede de proteção, aproximar a comunidade do Conselho Municipal e incentivar o envelhecimento ativo e saudável.

Sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é um órgão de participação e controle social que atua na defesa, promoção e garantia dos direitos da pessoa idosa no município. Sua atuação contribui para o acompanhamento, fiscalização e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao envelhecimento digno, seguro, ativo e saudável.

Por meio do diálogo com o poder público, instituições, entidades da sociedade civil e comunidade, o Conselho busca ampliar a proteção à pessoa idosa, incentivar ações de conscientização e fortalecer a rede de cuidado e garantia de direitos.

A aproximação com a população é essencial para que mais pessoas conheçam seus direitos, saibam identificar situações de violência ou violação e compreendam a importância de denunciar, acolher e proteger a pessoa idosa.

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