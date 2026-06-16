Inscrições para concursos de andores do Banho de São João terminam nesta terça-feira

Quase R$ 29 mil serão destribuídos em premiações durante a tradicional festa da cidade

Termina nesta terça-feira (16) o prazo de inscrição para os concursos de Andores e Miniandores do Arraial do Banho de São João 2026, em Corumbá. As competições somam R$ 28,7 mil em premiações e integram a programação de uma das festas mais tradicionais do município.

As inscrições podem ser feitas das 8h às 13h na sede da Fundação da Cultura, na Rua Dom Aquino Corrêa, nº 1.019, no segundo piso do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC).

O Concurso de Andores será realizado no dia 20 de junho, nas categorias Tradicional e Pluralidade. Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios entre R$ 1,5 mil e R$ 3,5 mil, totalizando R$ 25 mil.

Já o Concurso de Miniandores é voltado para moradores de Corumbá com idade entre 8 e 14 anos. Ao todo, serão distribuídos R$ 3.750 aos dez melhores trabalhos, com premiações que variam de R$ 300 a R$ 600.

Os miniandores serão avaliados por votação popular eletrônica, enquanto os andores passarão pelo crivo de uma comissão formada por profissionais da área artística e cultural. Os resultados serão divulgados durante a programação do Arraial do Banho de São João.

Os editais com as regras de participação e a documentação necessária estão disponíveis no Diário Oficial do Município.

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