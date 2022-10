No dia do Patrono dos Cozinheiros aprenda a receita de Bolo São Benedito

No dia 5 de outubro é celebrado o Dia de São Benedito, o Santo Patrono das Cozinhas, e que não deixa faltar nada em casa. Muito amado pelos brasileiros, Frei Benedito viveu sua vida pela Igreja mas era discriminado pela sua cor, nunca tendo sido ordenado padre enquanto vivo.

O santo era negro, analfabeto, filho de escravos vindos da Etiópia e exercia a função que muitos consideravam secundária: as cozinhas. Mesmo com as dificuldades fez dos alimentos e da cozinha seu local de amor e devoção, permanecendo humilde e sempre ajudando os mais necessitados. E reza a lenda que foi na cozinha onde realizou seus principais milagres. Veja agora uma receita que leva em seu nome uma homenagem ao Santo.

Ingredientes:

5 ovos

4 xícaras de chá de açúcar cristal

2 xícaras de chá de manteiga de leite

2 xícaras de chá de queijo de minas ralado

5 xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de leite

2 colheres de fermento em pó rasa

Modo de Preparo:

Bata os ovos bem batidos (não é necessário separar clara e gema). Depois de bem batidos acrescente os outros ingredientes na ordem acima. Não mude a ordem dos ingredientes, bata bem até ficar uma massa bem homogênea. Unte 2 formas de buraco no meio e leve ao forno a 150º, pré-aquecido, em torno de 40 minutos. Esta receita pode ser feita com qualquer tipo de leite.