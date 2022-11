Após 27 dias, fronteira entre Bolívia e Brasil reabre para caminhões

Após 27 dias fechadas para o setor de transporte de carga, a fronteira entre Brasil e Bolívia, por Corumbá, a 429 quilômetros de Campo, reabriu na manhã de hoje (17) para a, passagens de caminhões. A abertura será por apenas dois dias em horários determinados. A fronteira entre países foi fechada após os bolivianos revindicarem a antecipação do censo demográfico no país mercado para acontecer em 2024

Em entrevista ao Portal Corumbaense, Antonio Chávez Mercado, presidente do Comitê Cívico Arroyo Concepción, relatou que apenas caminhões e carretas carregadas de mercadorias que estavam aguardando na Agesa (Armazéns Gerais Alfandegados) podem atravessar da Bolívia para Corumbá. “Após cumprir essas medidas, voltaremos a fechar a fronteira e ninguém irá passar. Não reabriremos enquanto o decreto presidencial se torne lei, passando pela Câmara de Deputados e pelo Senado. Além disso, temos outras exigências, como a liberação de três pessoas, presas durante os protestos, em Puerto Quijarro”, disse.

Ainda de acordo com o site, as reuniões entre movimentos cívicos que lideram o Paro Cívico e a Associação de Transportes Pesados da Bolívia aconteceram na noite de domingo (13), onde decidiram abrir a linha internacional com Corumbá. Ainda de acordo com o portal Diário Corumbaense, a liberação é das 8h às 12h, desta quinta-feira, 17 de novembro, e na sexta-feira (18), das 4h até às 9h, quando caminhões poderão atravessar da Bolívia para Corumbá.

A fronteira entre Bolívia e Brasil foi fechada no dia 22 de outubro, após os bolivianos se mobilizarem e pedirem a realização do censo demográfico. De acordo com o presidente do país, Luis Arce retificou que o levantamento será em 2024. Desde 2012 não há pesquisa do censo demográfico na Bolívia. Os Comitês Cívicos permitiram no início da mobilização que consultas médicas agendadas e ambulâncias terão acesso livre para cruzar a fronteira.

Segundo informações do jornal El Deber, a vítima foi Julio Pablo Taborga, mais conhecido como “Viborita”, morador de Arroyo Concepción, morreu durante confronto entre bolivianos contrários e favoráveis ao ato.

