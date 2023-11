MS ao vivo traz o cantor Criolo no dia 12 de novembro

Os shows são gratuitos e terá outros cantores no palco

No próximo domingo, 12 de novembro o samba tomará conta do parque das nações indígenas em Campo Grande. O show “Samba Só” do cantor Criolo marcará presença na capital encerrando a noite da edição do MS ao vivo.

As apresentações são gratuitas e acontecem a partir das 17 horas com os shows de abertura que antecedem a apresentação de Criolo. O artista Begèt de Lucena a cantora pretah se apresentam

Criolo

Criolo é um cantor, compositor, rapper e ator , nascido em São Paulo. Foi um dos idealizadores do Rinha dos MCs e indicado ao Grammy Latino 2019. Embora tenha uma relção forte com o rap, sempre amou o samba e para celebrar seu amor por ele, realiza um show focado exclusivamente no ritmo.

O show é um projeto especial e intimista que reúne ao vivo seus sambas autorais, além de versões de clássicos imortais de sambistas que admira e acompanha desde o início de sua vida e carreira musical. No setlist canções como “Menino Mimado”, “Espiral de Ilusão”, “Fermento pra Massa” entre outras.

Abertura do show

Begèt de Lucena – Multiartista, perrnambucano que se firmou em Campo Grande. Suas performances quase teatrais se juntam com a interpretações de suas próprias composições ou as de outros autores, os quais admira e o influencia, como Luiz Gonzaga, Caetano Veloso, Cássia Eller, e tantos outros, como Ney Matogrosso, com quem gravou a faixa Bolero de Criolo em seu álbum de estreia, o Cygano, disponível em todas as plataformas de música.

Pretah – Samba, canto e a arte da mulher artista estão presentes em sua vida. Pretah é uma intérprete de músicas brasileiras que tem encantado o MS.

