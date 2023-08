Inscrições abertas para curso de fotografia de celular

Museu da Imagem e do Som (MIS) em Mato Grosso do Sul promoverá a primeira edição de fim de semana do Curso de Fotografia de Celular em 2023. Com duração total de 30 horas, o curso será dividido em três partes abordando os temas: Câmera de Celular, Velocidade e Obturador, Iluminação, Edição e Redes Sociais.

As atividades serão realizadas no MIS, localizado na Av. Fernando Correa da Costa, 559, Centro, 3º Andar. O curso é destinado a pessoas a partir de 12 anos e as inscrições, que podem ser feitas online, encerram nesta sexta-feira (19), às 10h.

Cada parte do curso funcionará como uma oficina de fotografia, focada em um conteúdo específico, mas todas se complementarão para compor o programa completo de aprendizado em fotografia. As inscrições para o curso estarão disponíveis a partir das 10h do dia 19 de maio, por meio do link: https://forms.gle/j3A5b6B6wLcHKKRz9. Serão oferecidas 30 vagas para a modalidade presencial, portanto, é recomendado garantir a inscrição o quanto antes.

O Curso de Fotografia de Celular será ministrado em três dias consecutivos: 20, 27 de maio e 3 de junho, das 14h às 17h. Os participantes têm a opção de escolher quais partes do curso desejam realizar, de acordo com seus interesses, sem comprometer o aprendizado. No entanto, também é possível cursar todas as atividades e aproveitar a sinergia do conhecimento adquirido. Essa edição especial do curso foi organizada nos fins de semana, visando atender ao público que não pode participar das atividades durante a semana.

Objetivo

O Curso de Fotografia para Câmera de Celular tem como objetivo introduzir os participantes às práticas convencionais do uso de câmeras em dispositivos móveis, explorando a linguagem fotográfica por meio de atividades teóricas e práticas.

Serão abordadas as configurações básicas de medição e controle de luz, além das convenções de enquadramento e composição. Os usuários de Android devem utilizar o aplicativo “Open Camera”, enquanto os usuários de iPhone devem optar pelo “Instamatic”. O conteúdo do curso inclui conceitos como fotometria, enquadramento e foco diferencial.