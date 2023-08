Bonito recebe o melhor do blues e jazz do cenário latino-americano

Festival ‘Blues & Jazz’ vai abrigar a primeira ação no Brasil da associação, que reúne produtores independentes de vários países da América do Sul

A décima edição “Bonito Blues & Jazz Festival” ganhou uma atração que não estava na programação. É o “Circuito Cultural Guarani conecta Mato Grosso do Sul”, com a participação de integrantes da associação internacional e de convidados. O evento está marcado para o dia 10 de junho (sábado), a partir das 14h30, no auditório Tetê Faria, na Câmara Municipal de Bonito (MS). O encontro incorporado à programação do festival será a primeira ação oficial do “Circuito Cultural Guarani” no Brasil e reforça a ligação de Mato Grosso do Sul com o projeto, que reúne produtores culturais de vários países latino-americanos.

“A ideia do Circuito Cultural Guarani tem a ver com o que a gente vinha pensando na formatação do festival, que era a integração com nossos países fronteiriços. Então, imediatamente, incentivamos a ideia, participamos da criação da associação e o nosso empenho agora é que esta integração, de fato, seja concretizada”, frisa Afonso Rodrigues Jr., diretor do “Bonito Blues & Jazz Festival”. “O fato de ser o primeiro evento com a chancela do Circuito em território brasileiro é uma espécie de chancela desta associação para o festival e nos deixou muito felizes, é uma espécie de premiação pelo trabalho que desenvolvemos todos estes anos”, comemora Afonso.

São esperados para o encontro integrantes da direção do “Circuito Cultural Guarani”, como Oscar Mosqueira (Assunção-PY), José Samaniego (Assunção-PY), Juan Pablo Suerte (Corrientes-ARG) e Marcos Ramirez (Missiones-ARG). Devem participar do encontro autoridades internacionais, como os argentinos Joselo Schuap, o ministro da Cultura de Missiones, e a professora Graciela Marechal, diretora de ação cultural do governo de Formosa. “Queremos promover o sentimento de pertencimento de um lugar, que é a região guaranítica, por meio da circulação de ideias e bens culturais. Um trabalho em conjunto, que vai unir gestores do Circuito em cidades de vários países, para uma triangulação com os governos de Estado e a iniciativa privada”, afirma o paraguaio Oscar Mosqueira, diretor-presidente da associação.

Estão previstas as participações de secretários e diretores do governo e municípios de Mato Grosso do Sul, como Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc); Max Freitas, diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), dentre outras autoridades e todas as associações do trade turístico bonitense. “O objetivo do ‘Circuito Cultural Guarani’ é, justamente, criar um novo mapa latino-americano, onde nós vamos incluir a região guaranítica. Por isso, o Circuito conta com representantes da capital Assunção, de Províncias da Argentina e Estados do Brasil, como o Mato Grosso do Sul e Paraná. Também temos representantes no Chile e no Uruguai, que estão muito próximos. Vamos investir e apoiar um ao outro, armar este bloco e começar a trabalhar em conjunto, gerando outros intercâmbios culturais tão necessários”, afirma José Samaniego, diretor, tesoureiro e idealizador do CCG.

Recentemente, a associação realizou um evento em Assunção, no Centro Cultural Manzana de la Rivera, durante a semana de comemoração da independência do Paraguai, que contou com a participação de representantes de Mato Grosso do Sul: o produtor Demetrius Hernandes, da Feira da Música de Campão, o diretor do festival Bonito Blues & Jazz, Afonso Rodrigues Jr. e o jornalista e músico Rodrigo Teixeira. Também participaram convidados de forma virtual, entre eles Claudia Pereira (Chile), Bernabé Cantlon (Argentina), Mauricio Galeano (Colômbia), José Rodriguez (Peru) e Julio Donis (Venezuela). “Mato Grosso do Sul faz parte deste corredor cultural e a arte sul-mato-grossense tem muitas semelhanças com a linguagem produzida no Paraguai, na Argentina e todo este território guaranítico. Somos o Litoral Central, como bem definiu o saudoso Geraldo Roca, e temos que assumir nossa posição neste novo mapa cultural proposto pelo Circuito Cultural Guarani”, pontua o jornalista Rodrigo Teixeira, que integra a direção de comunicação e imprensa da associação e irá mediar o encontro no dia 10 de junho, em Bonito.

Bonito vai sediar o festival

Entre os dias 8 a 10 de junho, acontecerá a 10ª edição do “Bonito Blues & Jazz Festival”, a partir das 21h, no hotel Selina, em Bonito – distante a 297 quilômetros de Campo Grande. O evento apresenta o melhor do blues e jazz brasileiro, bem como atrações locais e internacionais, fazendo uma integração entre a música sul-mato-grossense e artistas, tanto do Brasil quanto do Paraguai e da Argentina.

O “Bonito Blues & Jazz” sempre busca fomentar a cultura local, como já oportunizou aos músicos bonitenses a participação em várias edições, em especial a banda Tubarões do Rio Formoso, que assimilaram o blues no seu trabalho disseminando entre bonitenses e turistas essa variante musical.

Em edições anteriores, o festival contou com a participação de Bêbados Habilidosos com o saudoso Renato Fernandes, Zé Pretim, Fábio Brum, Whisky de Segunda e outros do MS, bem como, do MT a dupla Allan House & Mississipi Jr. e a banda Underground Blues, entre outras.

Com a integração do Circuito Cultural Guarani, o diretor do evento, Afonso Rodrigues Jr., espera um aumento significativo, em relação às edições anteriores. “O evento sempre foi de pouca plateia, recebemos em torno de 300 pessoas por noite, diretamente ligadas à música, com uma afinidade musical mais apurada. Esse ano, temos uma característica especial, que é a integração do Circuito Cultural Guarani junto ao evento e o primeiro evento que demonstra essa união de promotores de eventos do Paraguai, Argentina, Chile e Brasil é o ‘Bonito Blues & Jazz Festival’. Acredito que vamos receber muitos turistas desses países, tanto atrações musicais como autoridades e a participação dessas pessoas será bastante significativa, em relação aos anos anteriores”.

Sob a produção do Instituto Internacional Visão de Vida e realização do La Paloma Eventos e Bolt Produções, o festival é contemplado pelo FIC-MS (Fundo de Investimentos Culturais e da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul). “Sem esse incentivo não existiria o ‘Bonito Blues & Jazz Festival’, a 1ª edição foi contemplada pelo FIC, em 2013, e recebemos um valor bem significativo, agora, nesta 10ª edição, também fomos contemplados. E, se não fosse o FIC, não existiria o evento”, destaca o diretor sobre a importância do incentivo.

Na quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi, quem abre o evento são as bandas El Trio (banda de Campo Grande), Walter Pinheiro (São Paulo) e Boldrini Quarteto (Paraná), levando muita música instrumental. No 2º dia de festival, tem a noite da música paraguaia, com a Band’Elaschica, formada exclusivamente por 10 garotas, VPL Blues, com composições autorais em espanhol e guarani e o lendário baterista Toti Morel y Família, acompanhado de suas filhas.

Quem encerra o “Bonito Blues & Jazz Festival”, na noite de sábado (10), é o guitarrista argentino Rula Cancino, com sua banda Rula y Los de La Esquina, Mato Grosso do Blues, apresentado por Luis Ávila & Friends, homenageando grandes compositores do Estado como José Boaventura, Zé Pretim e Renato Fernandes. E, por fim, Big Gilson (Rio de Janeiro) se apresentará com o melhor do blues carioca.

PROGRAMAÇÃO

8/6 – quinta-feira

El Trio, Walter Pinheiro,

Boldrini Quarteto

9/6 – sexta-feira

Band’Elaschica, VPL Blues,

Toti Morel y Flia

10/6 – Sábado

Rula y Los de La Esquina,

Mato Grosso do Blues com

Luis Ávila & Friends, Big Gilson

Serviço

Os ingressos para os 3 dias custam R$ 100 por pessoa. Para uma noite, custa R$ 40 por pessoa. Informações no site oficial do Sympla.

Por Rodrigo Teixeira (Especial O Estado) e Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.