“Famílias necessárias: conhecendo a realidade de quem espera pela adoção” é tema da VI Semana Municipal da Adoção

O grupo de Apoio à Adoção de Dourados (GAAD), realizou a “VI Semana Municipal da Adoção” em parceria com a prefeitura local. O evento acontecerá de 18 a 25 de maio e terá com o tema principal: “Famílias necessárias: conhecendo a realidade de quem espera pela adoção”. As atividades serão realizadas presencialmente e online.

O Objetivo da semana é promover debates sobre adoção com os participantes do grupo, membros da rede de proteção a criança e ao adolescente, bem como a comunidade local e acadêmica. Serão abordadas questões relacionadas a adoção, visando dar visibilidade as crianças e adolescentes que aguardam por uma família.

A adoção, sendo uma forma de afiliação, deve ser realizada conforme as leis estabelecidas, como o estatuto da criança e do adolescente (eca) e a lei da adoção n° 12.010/09). Vale ressaltar que o processo de adoção não é simples, ocorrendo somente quando todas as possibilidades de manter a criança ou adolescente na família de origem foram esgotadas.

Programação:

19/05 (sexta-feira), das 19h às 20h30:

Evento Online (EVEN3)

Tema: “Os laços entre irmãos no processo de adoção: Avanços e Desafios”

Palestrante: Jeferson Antonio Ferreira dos Santos, 38 anos, casado, pai de 3 filhos, adotado aos 8 anos, cartorário, residente em Jundiaí/SP.

20/05 (sábado), das 15h às 17h30:

Evento Presencial

Local: Sindicato das (os) Professoras(es) da UFGD (ADUF)

Atividades: Dinâmicas, rodas de conversa e recreação para as crianças (com lanche compartilhado).

24/05 (quarta-feira), das 19h30 às 21h:

Evento Presencial

Local: Lar Santa Rita

Tema: “Desconstruindo Fronteiras entre Famílias: Busca Ativa para Adoção”

Palestrante: Vanici Veronesi, mãe por adoção, graduada em Serviço Social, palestrante, co-fundadora do GAABH- Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar e Comunitária de Belo Horizonte, Coordenadora da ANGAAD regional Sudeste MG e ES e Membro da Comissão de Busca Ativa da ANGAAD.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas online pelo site: https://www.even3.com.br/vi-semana-municipal-da-adocao-331187/ou nos locais onde ocorrerão as atividades.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.