Instituição Adventista de MS promove campanha para ajudar o RS após as enchentes

A Educação Adventista de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Igreja Adventista e o Hospital do Pênfigo, está organizando uma campanha de arrecadação de donativos para auxiliar a população do Rio Grande do Sul afetada pelas recentes enchentes no estado. Esta iniciativa conjunta visa mobilizar não apenas alunos, familiares e funcionários, mas também toda a comunidade, para contribuir com essa causa solidária.

A “Campanha do Agasalho” tem como objetivo reunir doações de roupas e agasalhos para as comunidades gaúchas. Cada unidade escolar e as unidades do HAP servirão como ponto de coleta para receber as doações até o dia 13 de maio de 2024. Esta ação demonstra o compromisso social e solidário da Instituição Adventista em auxiliar aqueles que enfrentam dificuldades, promovendo valores de empatia e cuidado com o próximo.

Além da campanha do Agasalho, outra forma de contribuir é através do PIX destinado à agência ADRA, que está auxiliando no local. Chave PIX: [email protected].

Convidamos toda a comunidade a participar desta nobre causa. Juntos podemos fazer a diferença e oferecer conforto e esperança às famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Pontos de coleta:

Unidade Corumbá:

Porto Carreiro , 1956 – Aeroporto

Corumbá – MS

CEP: 79.332-090

Telefone: (67) 3231-3553

Unidade Dourados:

Onofre Pereira Matos, 970 – Centro

Dourados – MS

CEP: 79.802-010

Telefone: (67) 3037-9001

Unidade Miranda:

Chokiti Massuda, 36 – Centro

Miranda – MS

CEP: 79.380-000

Telefone: (67) 3242-1224

Unidade Mundo Novo:

R. José Bonifácio, 1157 – Tapajós, Mundo Novo – MS, 79980-000

Telefone: (67) 3474-1226

Unidade Nova Andradina:

Vearni de Castro, 1023 – Centro

Nova Andradina – MS

CEP: 79.750-000

Telefone: (67) 3441-1018

Campo Grande

Unidade Jardim Leblon:

Avenida Cuiabá, 1311 – Jardim Leblon

Campo Grande – MS

CEP: 79.092-035

Telefone: (67) 3047-9551

Unidade Jardim dos Estados:

Rio Grande do Sul, 760 – Jd. dos Estados

Campo Grande – MS

CEP: 79.020-010

Telefone: (67) 3382-0129

Unidade Vilas Boas

Rua Giocondo Orsi, 848

Campo Grande – MS

CEP: 79.050-270

Telefone: (67) 3304-8330

Hospital Adventista do Pênfigo (Matriz)

Av. Gunter Hans, 5885 – Jardim Centenario, Campo Grande – MS, 79097-452

Hospital Adventista do Pênfigo (Centro)

R. Barão do Rio Branco, 2590 – Centro, Campo Grande – MS, 79002-172

