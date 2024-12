Inmet emite alerta de tempestade para 23 municípios de Mato Grosso do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (31) um alerta de risco de tempestade para 23 municípios de Mato Grosso do Sul, com validade até a noite de Réveillon. Apesar do aviso, Campo Grande deve ter tempo firme hoje e amanhã, com previsão de instabilidade a partir de quinta-feira (2), que pode se estender até o início da próxima semana.

O aviso engloba as cidades de Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Jateí, Naviraí, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sonora, Taquarussu e Três Lagoas.

De acordo com o Inmet, o volume de chuva pode chegar a 50 milímetros, com rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Além disso, há risco de queda de granizo. O alerta está classificado na cor amarela, que indica perigo potencial. O risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos é considerado baixo.

O Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores e que motoristas não estacionem próximo a placas de publicidade ou torres de transmissão. A população deve permanecer atenta às condições climáticas e seguir as orientações para garantir a segurança durante o período de instabilidade.

Com informações do Inmet

