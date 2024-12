Trabalhador fica pendurado em prédio após corda arrebentar em Campo Grande

Trabalhador que não teve a identidade divulgada ficou pendurado enquanto prestava serviço em prédio, no cruzamento das Ruas 25 de Dezembro com a Antônio Maria Coelho, região central de Campo Grande. Não se sabe qual tipo de serviço ele estava fazendo no momento do acidente. O acidente aconteceu nessa segunda-feira (30), mas os vídeos só começaram a circular nesta terça-feira (31).

O prédio é um condomínio residencial de cinco andares, com aproximadamente 15 metros de altura. O homem ficou de cabeça para baixo na altura do 3º.

Assim que notaram a situação, moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que ajudou a realizar o resgate da vítima. Ao todo, testemunhas disseram que o rapaz ficou preso nas altura por quase 1 hora. Ainda conforme informações, o cinto de segurança que o profissional utilizava ajudou a evitar a queda

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram