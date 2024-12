Hoje e manhã: Inmet alerta para chuvas intensas em MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novo alerta para risco de chuvas intensas entre esta segunda (9) e terça-feira (10), em Mato Grosso do Sul. Municípios das regiões sul até o leste do Estado receberam aviso de cor laranja, com grau de perigo, para chuva de até 100 milímetros por dia e rajadas de vento que podem alcançar os 100 km/hr.

Estão em alerta as cidades de: Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Campo Grande e os demais municípios do Estado também em alerta para chuva intensa, mas com grau de risco menor, classificado como “perigo potencial”, em cor amarela. Isso significa que o volume de chuva nestes locais podem ser de até 50 milímetros e os ventos variarem de 40 a 60 km por hora.