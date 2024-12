Funsat realiza nesta terça-feira (10) mais uma edição do “Emprega CG”

Nesta terça-feira (10), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) sediará mais um edição do programa “Emprega CG”, com a oferta de 200 vagas para contratação imediata. A ação acontecerá no piso térreo da Funsat, das 13h às 16h, e contará com recrutadores de 15 empresas de Campo Grande. Os interessados serão atendidos por ordem de chegada, mediante a distribuição de até 400 senhas.

Participarão do processo seletivo empresas como JBS Friboi, JBS Couros, Assaí Atacadista, Grupo + Farmácias, Laboratório Sabin, Supermercado Pires, Lojas G, TaHto, Fort Atacadista, Prime, Grupo Morhena Facilities, Grupo Petrópolis, Leitura Livraria e Papelaria, além da Faculdade Insted. Serão preenchidas vagas em 28 diferentes funções, com salários que variam entre R$ 1.500 e R$ 2.800, dependendo do cargo.

Entre as funções disponíveis estão: atendente de papelaria, operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de cafeteria, atendente de frios em padaria, açougueiro, auxiliar de depósito, motorista entregador, porteiro, supervisor de manutenção, jardineiro, auxiliar de linha de produção, agente de atendimento, entre outros.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-5839 ou (67) 4042-0585, ramal 5800.

No dia do evento, o atendimento do painel geral de vagas seguirá normalmente, incluindo oportunidades que não exigem experiência e seleções específicas para o público PCD (Pessoa com Deficiência).

Serviço: Emprega CG

Data: 10 de dezembro (terça-feira)

Horário: das 13h às 16h

Local: Funsat – Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória (Piso Térreo).

