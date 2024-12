Embrapa anuncia concurso público com 1.027 vagas e salários de até R$ 12,8 mil

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) anunciou a abertura de seu novo concurso público, oferecendo 1.027 vagas distribuídas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários iniciais podem chegar a R$ 12.814,61, e os candidatos poderão atuar na sede da empresa, em Brasília (DF), ou em uma das 43 unidades espalhadas pelo Brasil.

As oportunidades contemplam as seguintes funções:

– Pesquisador: 319 vagas, mestrado exigido, salário inicial de R$ 12.814,61;

– Analista: 404 vagas, ensino superior em áreas específicas, remuneração de R$ 10.921,33;

– Técnico: 242 vagas, nível médio ou técnico, salário inicial de R$ 5.556,81;

– Assistente: 62 vagas, nível fundamental incompleto (mínimo 5º ano), remuneração de R$ 2.186,19.

Além do salário, os aprovados terão acesso a benefícios como assistência médica, auxílio alimentação/refeição, seguro de vida, auxílio pré-escola e apoio para filhos com deficiência mental.

As vagas abrangem 189 áreas e subáreas, que vão desde setores tradicionais, como advocacia, melhoramento genético e recursos florestais, até campos emergentes, como biologia sintética, nanotecnologia e governança sustentável (ESG).

O concurso será organizado pelo Cebraspe e inclui:

– Prova objetiva: para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

– Prova discursiva: para Pesquisador e algumas especialidades de Analista.

– Defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa: para Pesquisador.

– Prova prática: para algumas especialidades do cargo de Técnico.

– Avaliação de títulos: para Pesquisador.

Cronograma

– Inscrições: 16 de dezembro de 2024 a 7 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site do Cebraspe;

– Taxas: R$ 170 (Pesquisador), R$ 150 (Analista), R$ 80 (Técnico) e R$ 60 (Assistente);

– Isenção disponível para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea;

– Provas objetivas e discursivas: previstas para 23 de março de 2025, em todas as capitais e nas cidades com unidades da Embrapa;

– Pagamento das taxas: até 27 de janeiro de 2025;

– Divulgação dos locais de prova: 7 de março de 2025;

– Provas: 23 de março de 2025;

– Gabaritos: 28 de março de 2025;

– Resultado das provas objetivas: 22 de abril de 2025.

Este é o primeiro concurso nacional da Embrapa desde 2009. A última convocação de aprovados ocorreu em 2014. O novo processo foi anunciado em 2023 pelo presidente da instituição e atende às demandas crescentes por especializações e inovação no setor agropecuário.

