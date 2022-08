Domingo com elevação de temperatura e clima seco em MS

A previsão do tempo para este domingo (14) é de tempo estável e sem previsão de chuva em Mato Grosso do Sul. Haverá uma elevação de temperatura, podendo atingir até 35ºC nas regiões pantaneiras e sudoeste do estado. A umidade do ar também estará baixa de 25%.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS),o sol aparece ao longo do dia com poucas nuvens. Nas regiões norte e bolsão as mínimas ficam entre 15/16°C e máximas podem chegar até 35ºC.

Já nas regiões do conesul, sul-fronteira, grande dourados e leste as mínimas serão entre 16ºC e a máxima de até 30ºC.

Em Campo Grande, neste dia dos pais, a mínima será entre 16ºC e a máxima pode chegar até 31ºC. Por conta da baixa umidade do ar, que baterá na casa dos 25%, a Cemtec recomenda que a população se atenta em beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

