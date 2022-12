Três filhos e genro são presos acusados de matar indígena

Quatro suspeitos foram presos na tarde de ontem (30), acusados pelo assassinato do indígena Alonso Cabreira, 89 anos, ocorrido na Aldeia Bororó, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Três são filhos e um é genro da vítima.

De acordo com informações divulgadas pelo Dourados Informa, os suspeitos teriam praticado o crime para ficar com o dinheiro do idoso e gastar com bebidas e drogas.

Os acusados da morte do indígena são: Miguelito, Cleuza e Michele Cabreira e Roger Amarília Snardi, o “Paloma”, companheiro de Michele. Os três filhos do indígena foram detidos ainda na antiga pedreira.

Ainda conforme divulgado pelo site, os três filhos teriam matado o idoso para ficar com o dinheiro que Alonso teria pegado emprestado na última sexta-feira. Segundo a polícia, seriam pelo menos R$ 4 mil. Alonso teria passado o fim de semana bebendo com os filhos e o genro.

O crime

Conforme relatado pela Polícia Civil, na última segunda-feira, quatro jovens saíram com o idoso, possivelmente por Alonso ter se recusado a dar dinheiro ao grupo. Os quatro suspeitos foram encaminhados para o Setor de Investigações Gerais (SIG), na 1º Delegacia de Polícia.

