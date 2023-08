Com Gabi Guimarães, Vakifbank conquista o hexacampeonato da Champions League de vôlei feminino

No confronto mais aguardado da temporada, o Vakifbank mostrou sua supremacia ao derrotar o arquirrival Eczacibasi Dynavit por 3 sets a 1 na grande final da Champions League de vôlei feminino. Com uma atuação brilhante da italiana Paola Egonu, que marcou incríveis 40 pontos, o time turco garantiu seu sexto título no principal torneio de clubes da Europa.

Desde o início da partida, ficou evidente que o Vakifbank estava determinado a manter sua hegemonia no cenário europeu. Com Egonu comandando o ataque, Gabi Guimarães varrendo a quadra com sua defesa impecável e as centrais do Vakifbank bloqueando a rede, o time impôs seu jogo e não deu chances para o Eczacibasi reagir.

Os sets foram bastante disputados, com momentos de tensão e viradas emocionantes. No entanto, a consistência e o talento do Vakifbank prevaleceram, conquistando as parciais por 27/25, 25/17, 23/25 e 25/17. O título foi celebrado com entusiasmo pela equipe turca, que se consagrou como a melhor da Europa mais uma vez.

O Super Finals da Champions League, realizado na cidade italiana de Tuirn, foi o palco para o Vakifbank escrever mais um capítulo de sua história vitoriosa. Com a vitória sobre o Eczacibasi Dynavit, a equipe encerrou a temporada com o troféu mais cobiçado do vôlei de clubes do continente.

Essa é a sexta vez que o Vakifbank conquista o título da Champions League. Na edição anterior, o time turco também alcançou a glória ao derrotar o Imoco Volley Conegliano. Com essa vitória, o Vakifbank reafirma sua posição como uma das potências do voleibol mundial, demonstrando sua superioridade e capacidade de se reinventar a cada temporada. O hexacampeonato é uma prova do domínio absoluto da equipe no cenário europeu e estabelece um novo marco na história do clube.