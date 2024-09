Incêndio em vegetação provoca densa fumaça e preocupação no Bairro Pioneiros, em Campo Grande

Um incêndio em uma área de vegetação causou gerou uma fumaça densa no início da noite de segunda-feira (9) na região sul de Campo Grande, entre a Avenida Senador Antônio Mendes Canale e a Rua Casa Paraguaia, no Bairro Pioneiros. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pelo Corpo de Bombeiros Militar, que enviou uma equipe com quatro militares para atender a ocorrência.

Conforme informações preliminares, a área afetada, situada ao lado de um condomínio, era frequentemente utilizada para o descarte irregular de lixo, o que pode ter contribuído para o alastramento das chamas. No local, poucos vizinhos foram encontrados, e nenhum deles soube informar como o incêndio teve início.

Felizmente, as chamas se dissiparam sozinhas, mas a vegetação local, incluindo mato e árvores, foi destruída, e a região ficou coberta por uma espessa camada de fumaça. O corpo de Bombeiros utilizou areia, abafadores e um caminhão para conter as chamas restantes, que eram de médio porte. Não houve registro de feridos.

É importante lembrar que atear fogo em terrenos baldios, florestas ou áreas de mata é considerado um crime ambiental grave, com multas que podem chegar a R$ 9,6 mil. É importante que a população denuncie essas práticas para evitar danos ao meio ambiente e riscos à saúde pública.

As denúncias de queimadas podem ser feitas à Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) pelo telefone (67) 3325-2567, e à Semadur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão Urbana) pelo número 156. Caso o autor da queimada seja conhecido, a denúncia pode ser feita diretamente à Polícia Militar Ambiental (PMA) pelo telefone (67) 3357-1501.

