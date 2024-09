Agências oferecem mais de 4 mil vagas de emprego e estágio

As fundações Funtrab (Fundação Estadual de Trabalho) e Funsat (Fundação Social do Trabalho) abriram, nesta terça-feira (10), um total de 4.060 vagas de emprego, estágio e oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência em Campo Grande. As vagas abrangem diversos setores e níveis de escolaridade, proporcionando oportunidades tanto para candidatos com experiência quanto para aqueles que buscam o primeiro emprego.

A Funtrab anunciou 1.805 vagas de trabalho para esta semana, com posições diversificadas em setores variados. As funções de auxiliar de linha de produção lideram a lista com 64 vagas, seguidas por atendente de lanchonete (93 vagas) e auxiliar de limpeza (72 vagas). Além disso, há 85 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, com funções como auxiliar de limpeza e atendente de balcão.

A fundação também oferece 84 vagas de estágio para estudantes de nível superior e médio, com posições nas áreas de administração, contabilidade e serviços médicos. Para facilitar o acesso às vagas, a Funtrab atende em três unidades da Rede Fácil em Campo Grande: Aero Rancho, Guaicurus e General Osório. Interessados devem comparecer à sede da Funtrab na Rua 13 de Maio, 2773, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, para se candidatar às vagas e solicitar o Seguro-Desemprego.

A Funsat disponibiliza 2.255 vagas, abrangendo uma ampla gama de funções e níveis de escolaridade. Entre as oportunidades estão posições como auxiliar administrativo (18 vagas), auxiliar de lavanderia (12 vagas), chapeiro (1 vaga), eletricista (1 vaga), frentista (3 vagas) e garçom (4 vagas). Para os candidatos que não têm experiência prévia, estão disponíveis 1.545 vagas, incluindo cargos como operador de caixa (341 vagas), estoquista (1 vaga), esteticista (2 vagas) e copeiro (6 vagas).

Pessoas com deficiência têm 18 vagas exclusivas distribuídas em nove funções diferentes, como atendente de berçário, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, operador de telemarketing ativo e receptivo, entre outros.

Para se candidatar às vagas da Funsat, é necessário que os interessados atualizem ou cadastrem seu perfil na fundação e garantam que seus currículos estejam em dia nos Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho. O aplicativo Sine Fácil também pode ser utilizado para consultar as vagas e verificar os contratos de trabalho. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e o atendimento ocorre mediante apresentação de documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho.

As vagas oferecidas tanto pela Funtrab quanto pela Funsat são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, por isso é importante que os interessados se apresentem o quanto antes para garantir uma oportunidade. Para mais informações e detalhes sobre as vagas disponíveis, os candidatos podem acessar os sites oficiais das fundações ou comparecer diretamente às unidades de atendimento.

