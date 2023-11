Mulheres são presas com carga de maconha avaliada em R$ 600 mil em veículo

Duas mulheres foram presas pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira, na tarde de ontem (19), com 184 kg de maconha e 15,3 kg de skank, em um Chevrolet Onix, próximo a Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu em uma região conhecida como Trevo da Bandeira, quando os policiais avistaram o veículo e deram sinal de parada à condutora. Ao avistar os policiais, o motorista freou bruscamente e acelerou, o que fez com que os policiais realizassem a abordagem.

A condutora, de 25 anos, ao ser abordada, disse que transportava drogas; que foi contratada juntamente com a passageira, de também 25 anos, para pegar a carga ilícita em Paranhos e levá-la até Belo Horizonte.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 600 mil.

