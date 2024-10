Em Corumbá, 67 mil eleitores devem ir às urnas neste domingo

Neste domingo (6), os 67.739 eleitores de Corumbá deverão comparecer às urnas para definir o futuro político da cidade a partir de 2025. A eleição municipal escolherá o prefeito, o vice-prefeito e 15 vereadores que irão representar a população pelos próximos quatro anos.

A disputa pela prefeitura conta com quatro candidatos. O empresário André Campos, de 42 anos, é o candidato do PL, em uma chapa pura, e tem como vice o advogado George Albert Fuentes de Oliveira, de 53 anos. André Campos nunca exerceu mandato eletivo. Já o engenheiro Delcídio Amaral, de 69 anos, concorre pela coligação “Pela Retomada de Corumbá” (PRD) e tem como vice o vereador Luciano Costa, de 49 anos. Delcídio já ocupou o cargo de senador da República.

O médico Gabriel Alves de Oliveira (Dr. Gabriel), de 42 anos, ex-vereador, é o candidato do PSB pela chapa “União por Corumbá”, com a ex-deputada federal Bia Cavassa, de 55 anos, como vice. Por fim, o administrador e contador Luiz Antônio da Silva (Luiz Antônio Pardal), de 53 anos, é o candidato pela coligação “Seguindo Juntos por Corumbá” (PP), tendo o médico Manoel João da Costa Oliveira, de 62 anos, como vice.

A votação, que teve início às 7h e se encerra às 16h, está acontecendo em 290 seções espalhadas em 53 locais de votação nas 7ª e 50ª Zonas Eleitorais. O pleito acontece em um cenário de expectativa após a eleição de 2020, quando 70.238 eleitores estavam aptos a votar, e 51.962 (73,98%) compareceram às urnas.

Neste ano, o transporte público em Corumbá está operando com tarifa zero no dia da eleição. Segundo a Viação Cidade Corumbá (VCC), as linhas urbanas seguirão o mesmo horário dos dias úteis, com reforços, enquanto as linhas rurais terão duas viagens cada. O acesso ao transporte coletivo será liberado pelos motoristas, e os passageiros poderão obter informações atualizadas pelo aplicativo ‘BUS2’.

Os quatro candidatos a prefeito votarão pela manhã. Luiz Antônio Pardal (PP) votará às 8h, na Embrapa Pantanal. André Campos (PL) exercerá seu voto às 9h, na Agenfa, no centro da cidade. Delcídio Amaral (PRD) votará às 10h, na Assembleia de Deus, e Gabriel Oliveira (PSB) entre 10h30 e 11h, na Escola Adventista.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais