Acusado de homicídio é preso cinco meses após o ocorrido, em Dourados

Homem de 45 anos, apontado como autor do homicídio de Alessandro Lopes Mizuguchi no dia 1º de julho deste ano, foi identificado hoje (30). O crime aconteceu em um conjunto de quitinetes localizado na Rua João Vicente Ferreira, no bairro Jardim Tropical, em Dourados, onde a vitima foi encontrada sem vida, nua e com diversas perfurações de arma branca pelo corpo.

De acordo com o Boletim de ocorrência, após o crime, o autor que até então não havia sido identificado pelos policiais, fugiu, dificultando o trabalho inicial. Contudo, após meses, o autor foi encontrado em uma área rural do município de Maracaju, onde tentou fugir ao perceber a presença das equipes policiais, e foi preso.

A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia de Maracaju.

Na ocasião, familiares tentaram impedir a prisão, mas foram contidos.