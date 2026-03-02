Parceria oferece mais de 250 cursos gratuitos de qualificação on-line para jovens em Campo Grande

Capacitações são gratuitas, têm certificado e podem ser feitas pelo celular, computador ou WhatsApp

Jovens de Campo Grande terão acesso a mais de 250 cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade on-line. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) e o Sistema OCB/MS, com aulas disponibilizadas pela plataforma CapacitaCoop.

As capacitações abrangem diferentes áreas do conhecimento e contam com cargas horárias variadas, possibilitando que cada participante escolha o curso conforme o interesse ou a área em que deseja se qualificar.

Os conteúdos podem ser acessados pelo computador ou celular e, em alguns casos, também pelo WhatsApp, o que amplia o acesso e facilita a participação dos alunos.

Ao concluir o curso, o participante recebe certificado, documento que pode ajudar na atualização do currículo e aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas diretamente no site da plataforma, pelo endereço capacita.coop.br.

