Idosos ficam feridos após veículo em que estavam aquaplanar e capotar na MS-040

Dois idosos, de 64 e 68 anos, ficaram feridos na tarde de ontem (8), após o veículo em que estavam capotar após uma aquaplanagem, na MS-040, próximo a Santa Rita do Pardo, a 244 quilômetros de Campo Grande. Apesar da gravidade, as vítimas não correm risco de morte.

Conforme informações do site Cenário MS, o acidente aconteceu por volta das 16h30, quando a caminhonete com placas de Sorocaba aquaplanou na rodovia e capotou diversas vezes, caindo em um barranco às margens da rodovia. O utilitário ficou completamente destruído.

Segundo a polícia, as vítimas estavam trabalhando em Campo Grande e retornavam para a cidade de São Bernardo do Campo (SP), quando ocorreu o acidente. O passageiro ficou preso nas ferragens e os bombeiros precisaram usar um desencarcerador para retirar a vítima. Ele teve uma costela quebrada e teve que ser encaminhado para a Santa Casa da Misericórdia de Bataguassu. Já o motorista sentia dores nos ombros e saiu sozinho da caminhonete. Ele foi levado para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita do Pardo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram