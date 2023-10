Mulher é mantida em cárcere privado e tem filhos sequestrados pelo ex-marido

Um homem de 29 anos foi preso ontem (8), após agredir uma mulher de 25, e mantê-la em cárcere privado com a filha de 2, em Naviraí, a 364 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o suspeito ainda sequestrou os outros dois filhos do casal.

Conforme informações do site Tá Na Mídia Naviraí, a mulher foi na casa do ex-marido na noite de sábado (7), levar a filha de 2 anos, mas no momento em que chegou no local, notou que o homem estava embriagado e agressivo.

Houve discussão entre os dois, quando o suspeito quebrou o vidro de uma janela e chegou a lamber o sangue em suas mãos. Alterado, o homem passou a ameaçar a própria filha “Tira ela de perto de mim, eu vou matar ela, ela é um demônio, eu vou matar ela”, teria dito a mulher.

Em depoimento na delegacia, a mulher relatou que foi mantida em cárcere privado junto com a filha e só conseguiu fugir da residência, por volta das 5h. Ela ainda disse aos policiais que foi perseguida e conseguiu pedir ajuda a um motorista que passava na região.

Completamente alterado, o homem foi até a casa da ex-mulher e pegou os outros dois filhos do casal, de 4 e 6 anos. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e conseguiram resgatar as crianças e prendeu o suspeito.

O caso foi registrado na delegacia como sequestro, cárcere privado e ameaça.

