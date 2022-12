Advogado ficará na mesma altura do juiz das audiências

Nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta semana, determina que os advogados das partes envolvidas deverão estar posicionados no mesmo plano e também em distância igual em relação ao juiz nas audiências de instrução e julgamento. A regra foi publicada no Diário Oficial da União e altera o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O texto faz parte do Projeto de Lei 6262/16, de autoria do deputado Carlos Bezerra (MDB-MT), e foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2019. A proposta foi mantida pelo Senado em votação no Plenário, em novembro deste ano.

A regra estabelece que os advogados devem ficar em piso na mesma altura e distância do juiz nas audiências de instrução e julgamento. A proposta também garante que autoridades, servidores públicos e serventuários da Justiça tratem advogados de forma compatível com a dignidade da função e de forma a garantir condições adequadas para exercício do trabalho. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB, Lei 8.906/94) define que não há hierarquia nem subordinação entre advogado, juiz e membro do Ministério Público.

Em 2019, quando o deputado Fábio Trad (PSD-MS) apresentou o parecer pela aprovação da proposta na Câmara dos Deputados, ele defendeu que a nova lei “permite que os advogados das partes sejam tratados com lisura e respeito, sem qualquer procedimento logístico que os coloquem em posição de inferioridade em relação aos agentes públicos condutores da audiência”.

Na justificativa de seu projeto, Carlos Bezerra lembra que o tema é objeto de reclamações formalizadas no Supremo Tribunal Federal. “Ao lado do respeito profissional e da igualdade dos patronos constituídos pelas partes, o que se defende é a igualdade fundamental entre requerente e requerido e a efetivação do direito constitucional ao devido processo”, defende o autor do projeto.

