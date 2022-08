Idoso é atropelado atravessando faixa de pedestre e morre

Luis Carlos Espindola Ribeiro, 74, morreu no hospital da Santa Casa por volta de 14h, desta quinta-feira (11), 2 horas após ter sido atropelado por uma motocicleta na avenida Fernando Corrêa da Costa, no cruzamento com a Avenida Calógeras, no centro de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, uma testemunha revelou que a vítima seguia sentido norte/sul na Avenida Calógeras, quando no instante que atravessava a faixa de pedestre, próximo ao canteiro, foi atropelado pelo piloto de uma moto Yamaha Tenere 250 c, branca.

A testemunha detalhou que Luis ficou indeciso a medida que a moto se aproximava. Ele começou a dar paços a frente, quando na verdade acabou retornando paços a trás, e da mesma forma, o motociclista tentou desviar, porém com a indecisão do pedestre acabou acontecendo o acidente.

Por fim, a Polícia Militar solicitou ao motociclista a realização de exame de alcoolemia, o que foi feito e constado 0,00mg/l%.