Nesta sexta, Arráia da UFMS terá show de Henrique e Diego

Para quem ainda não está pronto para se despedir dos festejos juninos, a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) irá realizar hoje (12) e amanhã (13) o “Arráia” da UFMS. o evento irá ocorrer às 20h na explanada do estádio Morenão.

As atrações de hoje serão as duplas Henrique & Diego e Kleber & Kauan. Já amanhã, Zé Lucas & Benício comandam o palco com a dupla Patrícia & Adriana.

A festividade será aberta para a comunidade e a entrada será de 1 kg de alimento não perecível.

O evento também contará com a venda de diversas comidas tipicas, como curau, milho-verde, carreteiro, maçã do amor, pamonha, canjica e diversas outras.

Leia também: Sextou com receita de bolinha de queijo de 3 ingredientes

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.