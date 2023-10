Em jogo de abertura, Seduc vence Maracaju pelo Estadual sub-17

O Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-17 teve a abertura da 1ª rodada na tarde de ontem (12), em jogo isolado do grupo D, no Estádio Loucão, em Maracaju. O time da casa perdeu para o Seduc, de Anastácio, por 4 a 1.

A rodada segue neste sábado (14), com confrontos nas cidades de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Confira os jogos restantes abaixo:

Sábado (14)

Ceart x Ubiratan – 9h (Grupo A) – Estádio Douradão

Grêmio Santo Antônio x Real – 10h – (Grupo B) – Estádio Olho do Furacão

Misto x Ícaro – 15h – (Grupo E) – Estádio Madrugadão

Ismaily x IAEFA – 15h – (Grupo A) – Estádio Saraivão

Domingo (15)

Operário x Portuguesa – 15h – (Grupo B) – Estádio Olho do Furacão

Veja a tabela completa no link.

Estadual sub-15

O Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-15 teve a abertura da 5º rodada na tarde de ontem (12). Em jogo válido para o grupo F, o Pinheiros empatou em 1 a 1 contra o D9, no Estádio Municipal de Ribas do Rio Pardo.

Amanhã (14), estão previstos mais cinco jogos.

Sábado (14)

Cefac/Esquerdinha x Grêmio Santo Antônio – 8h – (Grupo B) – Estádio Olho do Furacão

MS Fênix x Vitória – 15h – (Grupo A) – Estádio Olho do Furacão

Coxim x Novo – 15h – (Grupo B) – Estádio André Borges

Águia Negra x Aefa – 15h – (Grupo C) – Estádio Ninho da Águia

CSD Franco Rezende x Seduc- 15h- (Grupo E) – Estádio Loucão

Quarta-feira (18)

Ceart x Ubiratan – 15h – (Grupo C) – Estádio Douradão

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.