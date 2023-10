Homem é internado em estado grave com perfurações de tesoura pelo corpo

Equipes da Polícia Militar estiveram na madrugada de hoje (27), na Santa Casa de Campo Grande, após receberem informações de um homem de 40 anos, com perfurações de tesoura pelo corpo. A vítima se encontra em observação médica na ala vermelha.

Conforme o registro policial, a vítima deu entrada no hospital inconsciente, com duas perfurações pelo corpo, uma no tórax e no braço direito. A equipe policial tentou contato com a vítima, mas foram informados que ela estaria impossibilitada de falar sobre a ocorrência, por conta do estado grave de saúde.

O caso foi registrado e será investigado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como tentativa de homicídio.

