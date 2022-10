Após barco virar, jovem é encontrado morto no Rio Sucuriú

O corpo de Jean Muniz, de 22 anos, que estava desaparecido desde ontem (10), após o barco em que estava com o pai e um amigo virar no Rio Sucuriú, foi encontrado na manhã de hoje (11). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi localizado a 30 metros do local do acidente.

Segundo informações do site Fatos MS, Jean, o pai e um amigo estavam em uma embarcação por volta das 15h30 de ontem, pescando. Em determinado momento, quando faltava 30 metros para chegarem as margens do rio, a embarcação virou acidentalmente e os três caíram na água. Em depoimento aos militares, o pai de Jean relatou que nenhum deles usavam coletes salva-vidas.

O homem e o amigo, conseguiram nadar até as margens do rio, mas Jean afundou no Rio Sucuriú. Após o acidente, as buscas iniciaram ainda na tarde de ontem (10). Conforme informações do site JP News, o corpo de Jean foi localizado na manhã de hoje, cerca de 30 metros do local do acidente.

