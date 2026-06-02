Operação Corpus Christi: PRF reforça fiscalização durante feriado prolongado em MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) intensificará o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriado de Corpus Christi. A operação será realizada desta quinta-feira (4) até o domingo (7), período em que é esperado aumento no fluxo de veículos. Em MS, não haverá restrição de trânsito.

Durante a operação, a PRF concentrará esforços nos trechos com maior incidência de acidentes, com o objetivo de reduzir a violência no trânsito e garantir maior segurança aos usuários das rodovias. O aumento do volume de veículos, aliado a comportamentos como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e direção sob efeito de álcool, eleva o risco de ocorrências graves, especialmente em feriados prolongados.

Educação de Trânsito: Além da fiscalização, a PRF realizará ações educativas para conscientizar motoristas e passageiros sobre a importância de uma condução segura. O reforço do efetivo permitirá ampliar a presença policial nas rodovias para garantir maior fluidez do trânsito e uma resposta mais rápida a eventuais ocorrências.

O balanço final da Operação será divulgado na próxima segunda-feira (8).

Orientações para quem vai pegar a estrada:

-Antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização.

-A viagem deve ser planejada de modo que o condutor evite conduzir o veículo por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para a condução.

-O condutor deve respeitar a capacidade máxima de passageiros permitida pelo fabricante. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente (cadeirinhas, assentos de elevação etc) devidamente preso ao veículo.

-As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e machucar os ocupantes do carro.