Hospital Regional passa a disponibilizar resultados de exames laboratoriais on-line

Para facilitar o acesso dos pacientes e agilizar o atendimento, o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), agora, disponibiliza os resultados de exames laboratoriais on-line. Ao fazer a coleta dos exames no LAC/HRMS (Laboratório de Análises Clínicas), o paciente recebe o protocolo com o login e a senha para acessar o resultado.

Para pegar o resultado, basta acessar o site www.hospitalregional.ms.gov. br/exames/ e clicar em exames laboratorais. Automaticamente, o usuário é redirecionado para a página do Portal de Laudo de Exames Laboratoriais, onde basta inserir o login e a senha. Essas duas informações constam na parte inferior do comprovante de pedido de exames laboratoriais.

Por mês, o LAC/HRMS faz cerca de 67 mil exames laboratoriais. Somente entre os meses de janeiro e setembro deste ano, foram coletados e analisados quase 600 mil exames. Além dos pacientes internados no hospital, são atendidos pacientes ambulatoriais de algumas especialidades, como onco-hematologia (adulto e pediátrica), gestantes de alto risco, cirurgia bariátrica, nefrologia, proctologia, risco cirúrgico e hemostasia (para pacientes que controlam uso de anticoagulante).

Gerente e responsável técnica do LAC/HRMS, Eliane Borges de Almeida explica que, com a implantação do resultado on-line, o paciente é o principal beneficiado. “Todo o processo vai ficar mais fácil para o paciente. Além de acessar o exame de onde estiver, ele vai poder, ainda, imprimir ou guardar os resultados, por exemplo. Aqui no LAC/HRMS, até mesmo os resultados das coletas ambulatoriais, que não são urgentes, são disponibilizados no mesmo dia”, destaca.

Ywirlleyd Pereira, 39 anos, é mãe de um adolescente de 17 anos, que faz tratamento oncológico no HRMS. Ela conta que o filho sempre fazia coleta dos exames no dia anterior à consulta e só ficava sabendo do resultado quando passava pelo médico. “Agora, vamos poder ver até antes. É algo que vai nos ajudar, porque não vamos ficar tão ansiosos para saber o resultado”, disse.

Diretora-presidente da FUNSAU (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul), responsável pela administração do HRMS, a Dra. Marielle Alves Corrêa Esgalha explica que a disponibilização dos resultados de exames laboratoriais virtualmente faz parte do projeto Hospital Digital.

“Esse é um grande passo na modernização e no aprimoramento dos nossos serviços. A partir de agora, com a disponibilização dos resultados de exames laboratoriais on-line, pretendemos simplificar o acesso dos nossos pacientes às suas informações de saúde, garantindo agilidade e conveniência, além de manter a segurança e confidencialidade dos dados. Esta iniciativa reflete o nosso compromisso em oferecer um atendimento mais humanizado e eficiente, colocando a tecnologia a serviço do bem-estar de cada paciente”, finaliza.

aqui Para acessar o resultado dos exames laboratoriais, clique

Com Agência de Notícias MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram