Eleições para o Sinpol-MS tem três chapas concorrendo para os cargos de diretoria executiva e conselho fiscal.

As eleições para a gestão 2025-2028 do Sinpol-MS (Sindicato dos Policiais Civis) acontecerá amanhã (01), em Mato Grosso do Sul e terá três chapas concorrendo para os cargos de diretoria executiva e conselho fiscal.

As eleições serão em 12 cidades do interior das 8h às 17h, nas Delegacias Regionais de Polícia. Na Capital, a votação será na sede do Sinpol.

Todos os filiados aptos poderão votar, seguindo a publicação da Comissão Eleitoral.

Chapas que estão concorrendo a diretoria:

Por um Sinpol mais forte;

Renovação, trabalho e conquista;

Valorização salarial, união e aposentadoria justa.

Chapas para o Conselho Fiscal:

Sinpol somos nós (inicialmente registrada como ‘Ética e transparência’);

Renovação, ética e transparência;

Valorização, união e justiça.

