Solurb une funcionários e população para a segurança ficar completa

Realizada anualmente, a SIPAT 2024 – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, da Solurb, neste ano está abordando temas sobre saúde física, mental, qualidade de vida e envolverá a população na questão da prevenção de acidentes com resíduos perfurocortantes. A abordagem de que a segurança só se completa quando todos se unem em torno dela,

este ano, se traduziu na adoção da figura dos AMIGOS DA PREVENÇÃO.

“Queremos mostrar à sociedade que nossos colaboradores são comprometidos com a segurança e, desta vez, levar nosso evento da Sipat ao público, apresentando ainda mais a empresa, nossos serviços aos cidadãos e os perigos que objetos perfurocortantes representam dentro de casa e também para nossos coletores”, afirma Readir Andrade, encarregado de Segurança do Trabalho.

A programação da Sipat é interna, nas quatro bases da Solurb, iniciou na última segundafeira, dia 28, com orientações, gincanas, blitz de segurança, ginástica laboral e palestra especial com o Bope, que utilizou cães farejadores, abordando como evitar acidentes com ataques caninos nas ruas.

O encerramento acontecerá nesta sexta, dia 01 de novembro, de uma forma completamente diferente. Haverá atividades lúdicas voltadas para crianças e diversas orientações ao cidadão, realizadas pela equipe de Educação Ambiental, além de testes de glicemia, medição de pressão arterial e ginástica laboral gratuita. Já a Banda da Guarda Municipal fará apresentação às 9:30.

O público poderá também matar a curiosidade, conhecendo de perto a frota da Solurb, inclusive os mecanismos que compactam o lixo dentro dos caminhões. Colaboradores da empresa mostrarão ainda os mais diversos tipos de acidentes que ocorrem com resíduos perfurocortantes, como agulhas e vidros.

“Ações como esta, que nos aproximam ainda mais da população, colaboram para reduzir os acidentes, que ainda são muitos, machucam pessoas e muitas vezes deixam sequelas graves nos coletores. Agindo juntos, nos tornamos amigos da prevenção”, conclui Readir Andrade. O encerramento acontecerá no estacioname

Com informações da Solurb

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram