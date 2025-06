Hospital de Câncer Alfredo Abrão realiza venda solidária de cabelos naturais no dia 17 de junho

Ação arrecada recursos para tratamento de pacientes oncológicos atendidos na instituição

Na próxima terça-feira (17), a partir das 8h, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande, promove uma ação voltada ao fortalecimento do atendimento oncológico prestado pela instituição: a venda de cabelos naturais doados à Receita Federal de Ponta Porã por meio do programa Cidadania Fiscal. Cerca de 400 quilos de cabelos estarão disponíveis para compra na ala administrativa do hospital, localizada na Rua Marechal Rondon, 1053.

Os cabelos foram apreendidos e repassados ao hospital com autorização legal, em uma iniciativa que alia solidariedade, combate ao desperdício e incentivo à cidadania. Os valores variam de acordo com a origem e o tipo do cabelo: brasileiros por R$ 4.500 o quilo, não brasileiros por R$ 3.500 e loiros não brasileiros por R$ 3.000 o quilo. Toda a renda arrecadada será revertida integralmente para o tratamento dos pacientes atendidos pela instituição.

Único hospital especializado em oncologia de Mato Grosso do Sul, o Alfredo Abrão atende 98% de pacientes vindos exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS), regulados via Sistema de Regulação (SISREG). Com mais de 206 mil atendimentos registrados em 2023 e uma média mensal de 17 mil procedimentos, a instituição é responsável por 72% do atendimento oncológico SUS no Estado. O hospital realiza desde diagnósticos até cirurgias, quimioterapias, radioterapias e ações de reabilitação e prevenção.

A estrutura atual inclui 64 leitos (entre UTI, enfermarias e pronto atendimento), 16 consultórios e áreas específicas para quimioterapia, radioterapia, exames, cirurgias e atendimento ambulatorial. Em 2024, 32 novos leitos foram inaugurados e segue em construção um novo prédio com nove andares e mais de 10 mil metros quadrados, ao lado da unidade principal.

