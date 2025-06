Operação Cilada prende seis por violência doméstica em Campo Grande no Dia dos Namorados

Polícia Civil também aplicou tornozeleiras eletrônicas e conduziu investigados para depoimento

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu, na manhã desta quarta-feira (12), 67 ordens judiciais relacionadas a casos de violência doméstica em Campo Grande. A ação, batizada de Operação Cilada, foi coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e teve como foco o enfrentamento à violência contra mulheres justamente no Dia dos Namorados.

Seis pessoas foram presas preventivamente, enquanto outras 11 foram levadas coercitivamente para prestar esclarecimentos. Os demais investigados foram alvo de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

As ordens judiciais foram expedidas com base em representações das delegadas da DEAM, que justificaram a operação como necessária para garantir proteção às vítimas e responsabilização dos agressores. As ações ocorreram em diferentes bairros da capital sul-mato-grossense.

De acordo com a Polícia Civil, a escolha da data teve caráter simbólico, mas a operação reflete a continuidade de investigações e denúncias em andamento. A violência doméstica é um dos crimes com maior volume de ocorrências registrados diariamente no estado.

Além das prisões e medidas restritivas, os agentes também realizaram notificações e fiscalizações de medidas protetivas já existentes. A operação, segundo a corporação, buscou garantir que denúncias anteriores não sejam ignoradas ou esquecidas.

