Hospital Cassems de Campo Grande alcança o mais alto nível de excelência

Com a conquista, a unidade hospitalar da Cassems se equipara aos melhores hospitais do Brasil e do mundo, seguindo padrões rigorosos de qualidade e segurança do paciente

O Hospital Cassems de Campo Grande foi ‘Acreditado com excelência ONA 3’ na última quinta-feira (09). Com a recente conquista, unidade Hospitalar da Cassems, que é responsável por avanços na saúde no estado como o Transplante de Medula Óssea e o Centro de Cirurgia Robótica, se estabelece entre os melhores hospitais do Brasil.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a acreditação consolida o sonho dos servidores públicos que, há seis anos, ousaram em construir o Hospital Cassems de Campo Grande e, com muito trabalho e uma gestão responsável, transparente e sustentável, tem escrito novos capítulos na história da saúde em Mato Grosso do Sul.

“Essa conquista do Selo Ona 3 significa que alcançamos o grau máximo de excelência e atendimento. Algo que para nós é importante porque nosso objetivo é simplesmente atender bem os nossos beneficiários. A Excelência está no DNA da Cassems e é o que nos motiva a superar os desafios da área da saúde e a buscar alternativas para oferecer atendimento humanizado e de qualidade. Por isso, hoje, comemoramos muito essa acreditação, dedicando esse resultado aos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul que ousaram em construir esse que hoje é um hospital de referência para a saúde no estado”.

A unidade hospitalar da Cassems passou por uma avaliação de certificação detalhada, com uma equipe de avaliadores habilitada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) com foco na segurança do paciente e melhoria contínua.

O diretor do Hospital Cassems de Campo Grande, Alessandro Depieri, ressalta que o caminho percorrido até a conquista da acreditação ONA nível 3 foi construído por especialização permanente e compromisso absoluto da equipe de colaboradores, profissionais de saúde, gestores e parceiros com a vida dos beneficiários e com a busca de melhorias contínuas.

“Essa certificação simboliza nosso compromisso em oferecer o melhor para nossos pacientes, garantindo eficiência, qualidade e transparência. Nosso modelo de gestão promove o alinhamento estratégico, permitindo que cada profissional contribua para um atendimento centrado no beneficiário Cassems e baseado nas melhores práticas de saúde. A certificação simboliza nosso compromisso em oferecer o melhor. Parabéns a todos que contribuíram para esta grande conquista”, comemora Depieri.

Excelência e Inovação – em seus 8 anos, o Hospital Cassems de Campo Grande, tem cumprido com seu objetivo de ser referência para a saúde de Mato Grosso do Sul. Foi o primeiro a criar um Centro de Transplante de Medula Óssea e celebra 10 procedimentos de alta complexidade realizados com sucesso, dois anos após receber autorização para transplante de medula óssea.

Em 2024, o Hospital Cassems de Campo Grande inovou novamente ao lançar o serviço de cirurgia cardíaca pediátrica e o Centro de Cirurgia Robótica da Cassems. E com isso, encerrou o ano comemorando a realização de 26 cirurgias robóticas e 16 cirurgias cardíacas pediátricas bem-sucedidas.

Sobre a avaliação – Este é o maior selo nacional a se conquistar na área da saúde, e o Hospital Cassems de Campo Grande é o único hospital de Mato Grosso do Sul a ser acreditado em visita de avaliação única.

A avaliação é feita em diversas áreas, incluindo a gestão organizacional, a qualidade e a segurança na assistência prestada, ciclos de melhorias e maturidade institucional. Apenas 127 hospitais particulares do Brasil possuem a acreditação nível 3, conforme o portal da instituição.

O Hospital Cassems de Campo Grande conquistou a primeira certificação em 2018. Em 2021, recebeu o selo Covid Free, certificado pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (Ibes) e em 2022, a certificação de Acreditado Pleno – Nível 2.

