UEMS recebe inscrições para 708 vagas no Processo Seletivo Permanente 2025 até amanhã

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para 708 vagas em 38 cursos no PSP-HE (Processo Seletivo Permanente 2025 – Histórico Escolar do Ensino Médio). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2025 (horário oficial de Mato Grosso do Sul).

O processo seletivo é gratuito e os candidatos devem preencher o Formulário de Inscrição Digital, informando a maior nota de Língua Portuguesa entre as disciplinas cursadas no Ensino Médio ou a nota equivalente da Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, com base em dados do Histórico Escolar ou certificações do ENCCEJA ou ENEM. O edital completo pode ser consultado em aqui.

Vagas com reserva

A UEMS oferece vagas para os seguintes grupos de candidatos, além do Acesso Universal (Ampla Concorrência):

20% para candidatos negros (pretos e pardos) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública;

10% para candidatos indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública;

10% para candidatos residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos;

5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

Calendário de início das aulas

As aulas terão início no ano letivo de 2025, conforme o Calendário Acadêmico da UEMS.

Além disso, a UEMS também oferta 1.288 vagas pelo SiSU (Sistema de Seleção Unificada) 2025, com inscrições de 17 a 21 de janeiro, utilizando a nota do ENEM 2025. Para mais informações, acesse o portal da UEMS em aqui.

